Бывшая жена Джигарханяна намекнула на новую любовь: «горячий» фотосет

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Знаменитость заподозрили в новом романе с загоревшим и симпатичным мужчиной.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заинтриговала подписчиков новыми снимками в соцсети ВК. На них она появилась в компании симпатичного и загорелого мужчины, на которого смотрит влюбленными глазами. Неужели муза покойного актера Джигарханяна строит новые отношения, задались вопросом подписчики.

Внешней вид артистки, к слову, тоже говорит о романтическом настрое. На знаменитости черное платье с огромным декольте и разрезом, дополняют образ черные гольфы, надетые сверху колготок с рисунком. У мужчины — более скромный образ: джинсы, черная, слегка расстегнутая рубашка, зато загадочный взгляд, и адресован он не бывшей Джигарханяна, а смотрит прямо в объектив.

Впрочем, Цымбалюк не стала вводить поклонников в заблуждение и пояснила, к чему это все и кто герой на фото, отмечает издание dni.ru. Оказалось, что это просто «творческий друг» пианистки. Именно он, пояснила Виталина, первый фотографировал ее с бывшим мужем Арменом Джигарханяном. И вот снова выдалась возможность поработать вместе.

Знаменитость пояснила, что позже объяснит, о чем вообще идет речь и пообещала раскрыть подробности первой фотосессии с Джигарханяном. Пользователей такая новость воодушевила — покойного актера они вспомнили добрым словом, а Виталину сочли «шикарной, «прекрасной» и «самой красивой» женщиной.

Цымбалюк-Романовская и Джигарханян познакомились в 1994 году, когда еще 15-летней девочкой Виталина подошла к артисту за автографом во время гастролей в Киеве. Через шесть лет они вновь встретились в гримерке актера и беседовали о классической музыке. В 2008-м юная пианистка стала заведующей музыкальной частью в театре артиста, а потом артисты и вовсе сблизились, особенно после инсульта, случившегося с актером. В 2016 году пара расписалась, а в 2017 поползли слухи о том, что актер скрывается от жены в больнице и обвиняет ее в воровстве. В том же году актер и пианистка развелись, а окончательно история любви закончилась со смертью артиста в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джигарханян забрал в иной мир родителей Цымбалюк-Романовской.