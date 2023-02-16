Все в деревню: почему жители мегаполисов тяжелее переносят грипп

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Загрязненные частицы воздуха попадают в наш организм и мешают иммунной система бороться с вирусами.

Такие заболевания, как грипп, ОРВИ и коронавирус чаще всего поражают человека, живущего в большом городе. Об этом URA.RU рассказала аллерголог-иммунолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева.

По ее словам, именно загрязненный воздух способствует тяжелому течению таких инфекций. На этом фоне у человека может развиться пневмония и даже фиброз легких.

«В группу риска попадают городские жители, особенно дети до трех лет, люди старше 65 лет, а также пациенты, которые уже имеют легочные заболевания», — говорит Идармачева.

Иммунолог также добавила, что из-за плохого качества городского воздуха организму приходится бороться с двумя проблемами одновременно. Иммунная система борется не только с вирусом, но и с застрявшими в организме человека частицами загрязненного воздуха.

По словам врача, чтобы скорее выздороветь, необходимо покинуть город и провести время на свежем воздухе, где-нибудь в деревне.

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