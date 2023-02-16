Фото, видео: Белинский Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Это самое крупное в мире архитектурное сооружение, собранное из чугунных деталей.

В Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот, которая займет больше полутора лет.

Арку воздвигли в 1838 году в честь подвигов наших войск в русско-персидской и русско-турецкой войнах. До сих пор это — самое крупное в мире архитектурное сооружение, собранное из чугунных деталей.

А для того времени триумфальные ворота были небывалым достижением техники и архитектуры. Их высота 23 метра, длина 36-ть метров. В 1936 году — при реконструкции Московского проспекта — ворота разобрали, но потом восстановили.

Последняя реставрация была 20 лет назад. В этот раз планируют отремонтировать в мастерских некоторые элементы — это 30 скульптур, буквы и чугунные детали.