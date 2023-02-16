Ничего общего: почему сын Агурбаш держится в стороне от артистки

Фото: Instagram* / angelicaagurbash

Юноша тоже делает карьеру в музыкальном мире, но принципиально идет по своему пути.

Младший сын певицы Анжелики Агурбаш — Анастас — боится нехороших ассоциаций его персоны со звездной матерью. Юноша уверен, что шлейф артистки может помешать его жизни и карьере — об этом знаменитость рассказала в интервью изданию dni.ru.

«Он категорически не хочет, чтобы кто-то ассоциировал его с мамой, с именем Анжелики Агурбаш. Просто не хочет, чтобы шлейф моей истории, моей судьбы его как-то касался», — сказала певица.

И опасения молодого человека не напрасны — критики, продюсеры, зрители не щадят детей известных родителей и предъявляют им самые жестокие требования. С учетом того, что Анастас тоже пошел по творческому пути — играет на акустической гитаре и пишет песни — общественность может не сдержаться и дать пощечину, и не одну. В такой ситуации самым правильным решением было по максимуму защитить его от таких последствий.

«Именно поэтому детей нет в моих соцсетях, в моем публичном пространстве — выходят со мной куда-то крайне редко. Они идут своими дорогами», — добавила знаменитость.

К слову, Анжелика Агурбаш прославилась не только благодаря творчеству, но и своей гражданской позиции. В последнее время ее имя фигурировало и в СМИ, и в уголовных делах, которые возбудила генпрокуратура Белоруссии. Певицу обвиняли в том, что она якобы размещала в соцсетях публикации, «направленные на возбуждение социальной вражды» против белорусских силовиков и чиновников. В итоге артистку арестовали в Белоруссии заочно и объявили в розыск, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет сын солистки «Тутси» от бывшего Юлии Волковой.

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