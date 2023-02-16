Заводы IKEA продадут отечественным производителям

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Покупатели уже нашлись.

Заводы шведской ИКЕА в России станут отечественными, сотрудники — сохранят рабочие места. Правительство одобрило продажу предприятий — новыми владельцами станут компании из Санкт-Петербурга и Сыктывкара.

Сделка, как ожидается, состоится уже в ближайшее время, сумму не разглашают. Предприниматели рассчитывают сбывать продукцию в российских магазинах, Минпромторг обещает поддержку.

Но тут есть одна сложность — чтобы выпускать мебель, станкам нужны западные комплектующие. Их придется каким-то образом ввозить из-за рубежа.