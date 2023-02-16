Сплошная цензура: как родители воюют с российскими учителями и что за это будет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Неужели педагоги не имеют права отдыхать как все — купаться, загорать? Или соблюдение правил приличия всегда в приоритете?

Поведение учителей снова — в центре внимания родителей. В этот раз они требуют уволить педагога младших классов из Нижнего Новгорода. Девушка возмутила их непристойными песнями, которые пела вместе с детьми. Запись увидели в сети и разгорелся скандал. Впрочем, подобные истории в последнее время происходя все чаще. Учителя лишаются работы даже из-за фотосессий в купальниках, снятых в отпуске.

Где эта грань между приличным и непристойным поведением для тех, кто должен быть примером для подрастающего поколения — выяснял корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Почему и отчего

Это было внеклассное творчество, уверяет педагог Анастасия Вихарева. Ролики с нецензурной бранью записывала еще будучи студенткой, от «нечего делать».

«Это был еще первый курс, год 2018, наверное. Там была просто дурость. Сидели не знали чем заняться. Отсебятину снимали», — подчеркивала девушка.

Но такое объяснение — не может оправдать поведение учителя начальных классов, уверены родители.

«Какое она воспитание может дать детям? Что у нее в голове тогда?» — возмущается одна из местных жительниц.

«Надо отстранять педагога и возвращать моральный облик взрослого человека детям», — добавляет вторая.

Родители написали жалобу в управление образования. И этот случай поднял дискуссии — о том, как должен вести себя учитель в социальных сетях. Учителя русского языка Татьяну Кувшинникову из Барнаула уволили из-за этого якобы откровенного снимка — занимаясь моржеванием, она выложила в сеть фото в закрытом купальнике

«Ничего срамного, ничего аморального здесь нет. Но некоторые родители подняли волну, она не имеет права развращать детей. Конечно, это идиотизм. Не меньший идиотизм и администрация школы, которая пошла на поводу у родителей. В результате школа потеряла хорошего учителя», — отметил директор школы Евгений Ямбург.

Учителя не аскеты, уверена педагог Елена Рабинович. Они тоже отдыхают, летают в отпуск в жаркие страны, ходят к косметологу и могут позволить себе бокал вина. И сделать селфи — они тоже могут.

«У меня есть фотография в купальнике, но она, опять же, эстетически приятная. Я считаю, что вполне разумно, если это выглядит красиво, уместно. В конце концов, на отдыхе мы так же можем встретиться со своими учениками», — подчеркнула педагог Елена Рабинович.

В законе об образовании говорится, что учитель должен соблюдать этические нормы.

«Не на федеральном не на региональном уровне — не прописаны четкие правила поведения в социальных сетях. Каждая школа принимает свои этические своды, но, как правило, формулировки в них очень размытые», — пояснил журналист.

Точной статистики нет, но ежегодно только в Москве увольняют по 10-15 учителей из-за неподобающего поведения в соцсетях.

«Если увольнение было по статье, то он в праве оспорить этот приказ в судебном порядке. Здесь уже суд будет объясняться с мотивировкой, с доказательствами — зачастую, бывают, что суды встают на сторону учителя», — рассказал адвокат Тимур Матвеев.

Пословица «береги честь смолоду», кажется, особенно актуальна для учителей. С молодым педагогом Анастасией Вихаревой в школе провели беседу, лишили премии на полгода. И пока все же не уволили.