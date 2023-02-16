Молодежь Франции устроила масштабные забастовки против пенсионной реформы
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Фото, видео: TERESA SUAREZ/ ТАСС; 5-tv.ru
Правительство страны делает вид, что ничего не происходит. Между тем, граждан беспокоит печальное будущее.
Во Франции этим утром вспыхнула новая волна протестов против пенсионной реформы. Свое несогласие выразили студенты и ученики — так в городе Тулуза учащиеся заблокировали лицей, а в Нанте — главный университет. Митингующие перекрыли дороги и подожгли мусорки.
А в Париже студенты выстроились стеной против полицейских, которые попытались освободить вход в университет.