В ЛНР нашли документы об участии USAID в дестабилизации на Украине
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Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru
Основная цель американцев — затуманить разум молодежи, которая должна быть готова к любым провокациям.
Западные структуры годами проводили системную работу по дестабилизации обстановки на востоке Украины. Новые доказательства этому обнаружил в Луганской республике спецназ Росгвардии.
Эта антироссийская литература использовалась в пропагандистской работе с главами местных администраций и, в первую очередь, с молодежью.