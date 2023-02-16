Остап Бендер в юбке: как мошенница из Подмосковья обманывала мужчин и детей в Tinder

Фото, видео: Natalia Chernohatova / ТАСС; 5-tv.ru

Почему люди верили аферистке и что она сделала с украденными деньгами?

Предпринимательница из Подмосковья сумела убедить мужчин, которых нашла на сайте знакомств, вложить деньги в ее бизнес. Обещала доход — 30% годовых, но просто исчезла с крупными суммами. Причем, обманывала даже детей. Корреспондент «Известий» Михаил Емелин узнал подробнее об аферистке, которую уже называют Остапом Бендером в юбке.

Где деньги, леди?

С этой эффектной девушкой московский летчик надеялся получить путевку в большой бизнес, а может, и не только. А в итоге оказался в полиции, где написал на нее заявление. С просьбой возбудить уголовное дело. Якобы Юлия Вилигина презентовала швейное предприятие и пообещала до 30% годовых. Александр Барсуков вдохновился проектом: инвестировал два миллиона рублей, о чем позже пожалел.

«Меня это заинтересовало, что у нее есть договора на заказы комплектов для школы. Когда пришел срок возврата дивидендов моих, то она просто пропала», — пояснил мужчина.

Пилот из столицы оказался не единственным, кто поверил в полет фантазий хитрой бизнесвумен. Таких, только по нашей информации, восемь человек. Одна из них — Елена Броневицкая. Предпринимательница предложила ей дорогие американские смартфоны «подешевке». Женщина согласилась. Отдала коммерсантке 180 тысяч. Итог: ни гаджетов, ни денег.

«Решила купить у нее эти телефоны. Она взяла деньги и через какое-то время исчезла», — вспоминала женщина.

Их должница — мать двоих детей и экономист Юлия Вилигина. В свои 35 лет — бывшая стюардесса неоднократно была замужем и сменила четыре фамилии. Кто-то знает ее как Буренкову, кто-то как Люлькову. В соцсетях она иногда называет себя Boy Baby и Ля-Ля. Судя по данным из открытых источников, получила магистерскую степень в Неваде и даже работала в Cirque du Soleil. Впрочем, цирк устраивает и сейчас, говорят пострадавшие и их юристы.

«Если возьмем мужчин, то она перед всеми разыгрывает одну и ту же историю. Она якобы занимается бизнесом. Нужны деньги на проекты. Допустим, с женщинами ведет себя по-другому. Она берет в долг. Это — Остап Бендер в юбке», — рассказал юрист Николай Видюков.

У кого-то просила в долг, кому-то предлагала выгодные инвестиции. Причем, обманывала не только взрослых, но и детей, уверяет знакомая Вилигиной Екатерина Кровякова. Их дети вместе ходили в спортивную секцию. Якобы предпринимательница собрала деньги с родителей воспитанников на новогодние подарки и пропала.

«Мне приходит сообщение: „Твоих подарков нет“. Она начала говорить, что они то в Люберцах, то вообще где-то на юге, то их вообще не отдадут. На праздник она не приходит. Я покупаю за свои деньги конфеты детям», — пояснила девушка.

Теперь Вилигина сменила тактику: игнорирует заемщиков в соцсетях, не берет трубки, часто меняет место проживания. Несмотря на это, нам удалось ее найти.

«У нас с Леной давняя война. Она там собирает. Ей спокойно не сидится. Я не отказываюсь от этого. В плане с Еленой. Я ей писала. [Что касается новогодних подарков] дети получили подарки», — объяснила подозреваемая в мошенничестве.

Вероятно, лукавит. По крайне мере, своей знакомой Вилигина говорила другое. В нашем распоряжении оказалась запись того самого разговора. Девушка во время диалога неоднократно признается в том, что погрязла в долгах и теперь пытается выкручиваться.

«По факту документально ничего не подтверждено. Нет никаких документов. Ничего нет. Я это делаю не потому, что мне нравится. Мне надо как-то жить», — рассказывала знакомой Елена.

А жить будет еще сложнее, если следователи возбудят уголовное дело. В таком случае Вилигина может лишиться не только сбережений и имущества, но и свободы. Заемщики и бывшие бизнес-партнеры Вилигиной написали коллективное заявление в полицию.