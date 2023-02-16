«Это приравнивается к ядерной войне»: какое космическое оружие тайно готовят США

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

Разговоры о третьей мировой идут не первый год, но неужели кто-то способен решиться на такое?

Космическая война вполне реальна, и к ней все готовятся. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. По словам собеседника, американцы уже готовят противоспутниковое оружие, которое можно применять большое количество раз.

В частности, речь идет о шаттле Boeing X-37. Кнутов отметил, что удары по спутникам в условиях глобальной войны — это нормальное явление, а в противном случае, могут быть весьма предсказуемые последствия.

«Удар по спутнику приравнивается к удару по территории. Сомневаюсь, что будут бить по спутнику, но это возможно. Это опасно, это приравнивается к ядерной войне. Все идет к этому», — резюмировал эксперт.

Перед этим внешнеполитическое ведомство России заявило, что компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, предоставляемые украинской стороне в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с чем сравнили передачу ядерного оружия Киеву.