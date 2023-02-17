Вопреки классике: что может заставить жениться закоренелых холостяков

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Есть представители сильного пола, которые бегут от брака, как от катастрофы. Но чаще всего инстинкты берут вверх.

Некоторые мужчины намеренно формируют образ мачо, меняют женщин, но серьезных отношений не ищут. Однако, со временем, даже у самых заядлых холостяков проскакивают мысли о свадьбе, семье и детях, как бы они всю жизнь этому не противились. Сексолог Евгений Кульгавчук рассказал 5-tv.ru, что и почему может повлиять на одиночку и его жизненные ориентиры.

По словам эксперта, причины побега от брака могут быть совершенно разные, подробнее о них можно прочитать тут. Сексолог уверяет, что на мужчин влияет воспитание, образ жизни, достижения, страх ответственности и комплексы. Однако представители сильного пола рано или поздно начинают осознавать свою роль.

«У многих мужчин все же появляется желание не столько жениться, а сколько стать отцом. Продолжить род. Тогда и появляется желание жениться, поскольку у малыша должна быть и мама», — объяснил Кульгавчук.

Специалист отметил, что подобная мотивация не совпадает с «классическими» представлениями о предпосылках для создания семьи, однако она тоже имеет место быть. По его словам, такие мужчины имеют высокие шансы на создание крепкого брака.

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