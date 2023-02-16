Политолог Денисов: В визите министра Коэна на Украину нет ничего сильно критического

Фото, видео: NECATI SAVAS / ТАСС; Почуев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Лидер Украины привык ходить с протянутой рукой по миру, и этим уже никого не удивишь.

Визит главы МИД Израиля Эли Коэна на Украину ничего не означает. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Денис Денисов.

«Ничего сильно критического это не означает ни для нас, ни для Украины», — сказал собеседник.

Он отметил, что украинская сторона на протяжении прошлого года не единожды обращалась к Израилю, в том числе и по вопросам военной поддержки. По мнению Денисова, президент Украины Владимир Зеленский и его гость будут говорить о том, что проходили переговоры, связанные с поставками Украине средств противовоздушной обороны.

«Возможно, речь будет идти о поставках некоторых видов вооружений, хотя до настоящего момента Израиль старался дистанцироваться от этих вопросов», — резюмировал политолог.

До этого сообщалось, что в рамках предстоящего визита израильского министра киевский режим выдвинул требования, согласно которым Израиль должен осудить российскую спецоперацию в Незалежной, поддержав план Зеленского по урегулированию кризиса. В частности, глава Самостийной хочет, чтобы российская армия покинула Крым и новые регионы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине прогнозируют Зеленскому.