Алена Яковлева раскрыла подробности романа с молодым любовником: «Меня осуждали»

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Из-за огромной разницы в возрасте с избранником звезду «Интердевочки» многие не понимали. Но она не сдалась.

Российская актриса Алена Яковлева приоткрыла тайну романа с молодым избранником. Это произошло в преддверии выхода на экраны сериала «Дурдом». Дело в том, что между знаменитостью и героиней картины много общего, касающегося личной жизни: и та, и другая попали в любовные сети с людьми намного младше себя.

Артистка пояснила, что ее нисколько не смущает разница в возрасте с партнером, даже если она не в ее пользу. Успех отношений зависит не от цифр в паспорте, а от того, как ты их воспринимаешь.

«Несколько лет назад у меня был роман с разницей в 27 лет, это даже больше, чем с персонажем Ромы. Все зависит от того, как ты эту историю воспринимаешь и как ты из нее выходишь», — пояснила артистка в интервью StarHit.ru.

Она добавила, что в ее истории с молодым любовником присутствовали только яркие, позитивные эмоции. И это были не меркантильные и циничные отношения. Однако со временем они себя исчерпали, но дружба — нет.

«Мы нормально разошлись и до сих пор хорошо общаемся, помогаем друг другу, поэтому никакой трагедии не было. Я понимала, что ему надо устраивать личную жизнь, а мне существовать уже в других категориях, например, думать о внучке», — пояснила Яковлева.

Она призналась, что многие осуждали ее за счастье с молодым избранником, но знаменитость оказалась независима от чужого мнения.

«Многие меня осуждали, говорили, как это ужасно и отвратительно. Нет, это не отвратительно. Это прекрасно!» — считает актриса.

Алена Яковлева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ (2008), ведущая актриса Московского академического театра сатиры. С 1985 года по настоящее время —играет в Московском академическом театре сатиры, на ее счету — свыше 20 ролей, в кино — порядка 80, из них самой яркой стала роль в картине «Интердевочка».

В личной жизни была дважды в официальном браке, сначала — с сыном народного артиста РФ Михаила Казакова — Кириллом Казаковым, но счастье влюбленных продлилось всего два года. Вторым супругом стал кинорежиссер Кирилл Мозгалевский, от которого актриса родила дочь Марию. На этот раз счастью молодых людей продержалось целых десять лет.

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