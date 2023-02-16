Маменькин сынок, мачо и охотник: сексолог назвал типы мужчин, которые никогда не женятся

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Klein; 5-tv.ru

Кто-то выбирает свободу осознанно, а кто-то не может построить семью из-за личных страхов. Как вычислить мужчину, с которым никогда не получится счастливого будущего?

Нередко красивым и успешным или даже знаменитым мужчинам сложно найти себе женщину для серьезных отношений, что вызывает массу домыслов у окружения. В чем проблема? Может быть, такие мужчины способны любить лишь себя или не готовы к переменам? Возможно, причина кроется в травмирующем опыте или детских комплексах?

Сексолог Евгений Кульгавчук помог 5-tv.ru разобраться, что творится к голове у завидных холостяков. Он объяснил, в чем на самом деле могут скрываться причины «аллергии» на свадьбу, и почему некоторые представители сильного пола бегут от семейной жизни, как от катастрофы. Чтобы понять предпосылки и мотивы, эксперт предложил незатейливую классификацию тех, с кем не получится «вместе и навсегда»

Маменькин сынок

Сильно подпортить жизнь взрослому и самостоятельному мужчине может его мать. Гиперопека или сильный контроль с ее стороны часто портит сыночка. Если в семье нет отца, или женщина выполняет в его психологическую функцию, у ребенка формируется дефицит мужского воспитания.

«Выдать сынулю замуж, именно замуж, возьмется мама, когда поймет, что вместо нее ему нужна следующая мама. Да и внуков хочется», — объяснил специалист.

Кульгавчук отмечает, что такой мужчина в быту будет просто беспомощен. Кроме того, выпорхнув из-под мамино крыла, он станет боязлив, а также вряд ли сможет проявлять чувства. Сильный родительский контроль способствует их подавлению, отмечает сексолог.

Холостяк по убеждению

Некоторые мужчины умышленно ставят себя в позицию свободного. Они не считают формат серьезных отношений выгодным, поэтому довольствуются интрижками. Причина — страх ответственности и эгоизм. К сожалению, собственный выбор одиночества зачастую заставляет мужчину рефлексировать о жизни и грустить.

Волк-одиночка

Бывают мужчины, которые сознательно ставят себе аскезы (запрет — Прим. ред.) на тесное общение с женщинами. Чаще всего такое поведение прослеживается у представителей опасных профессий. Зачастую влияние на мужчин могут оказывать религиозные ограничения на отношения с прекрасным полом. Брак «волки-одиночки» откладывают по собственным убеждениям.

Ответственный

«Считает, что сначала надо построить дом, заработать миллион, стать президентом… А потом жениться», — уточнил сексолог.

Вопрос остается лишь в том, действительно ли мотивы его столь чисты или он из раза в раз придумывает себе оправдания. Примечательно, что такое поведение вызывает уважение у окружающих, которые ошибочно воспринимают его за «мужское». На самом деле, сообщает Кульгавчук, за него говорит заниженная самооценка. Человек просто считает, что сам по себе недостаточно хорош.

Мачо

Некоторые мужчины решают примерить на себя роль самца из-за неуверенности в своей мужской роли. Он выбирает количество, а не качество отношений, чтобы самоутверждаться за счет женщины. Именно такие представители ведут «дневники побед», выбирают себе «цели» и добиваются их для пополнения «коллекции».

«Полагает, что достойных женщин для него просто быть не может. При этом внутри может считать себя недостойным семьи», — рассказал врач.

Сексолог добавил, что «мачо» часто отличается агрессивным поведением и пренебрежительным отношениям к прекрасному полу. Однако, внутри него порой может разгораться зависть при виде счастливых пар.

Бабник

Бабники настоящие ценители женщин. Любят их искренне и нежно, но, к сожалению, не долго. Не все бабники продолжают менять женщин, как перчатки. Некоторые, остепенившись, все-таки могут заставить себя остановиться на одной единственной и сделать ее по-настоящему счастливой. Ведь богатый жизненный опыт уже научил его красивым ухаживаниям, словам и поступкам.

Но проблемы тоже могут быть, предостерегает эксперт. Их поведение может в диапазоне меняться от промискуитетного (беспорядочные половые связи — Прим. ред) до создания параллельных семей.

Закомплексованный

Такие мужчины не умеют ухаживать. Заниженная самооценка является его препятствием для общения с женщинами, даже если очень хочется.

«Боится новых отношений. Часто берется в оборот активной дамой. Беда в том, что потом по обыкновению, расправив крылья, улетает наверстывать упущенное», — прокомментировал Евгений Кульгавчук.

Балованный

Мужчина, которого жизнь наградила большими достижениями, вырабатывает завышенные требования к женщинам. Любое неверное слово или действие может разрушить его впечатление и убить влечение. Такие люди не умеют долго радовать ничему: ни дому, ни машине, ни женщине.

Охотник

Охотникам важен процесс завоевания, однако на пойманной добыче он долго свой интерес не задерживает. Поэтому, как только игра заканчивается, охотник стремиться выследить новую жертву.

Очень часто такие мужчины притягивают подобных им женщин — манипуляторов, которая, поймав охотника на свою удочку, начинает вести игру по своим правилам.

С половыми отклонениями

В последнюю категорию Кульгавчук определил мужчин с вычурными сексуальными фантазиями. По его словам, внешне такие представители зачастую производят отличное впечатление и являются привлекательными. Однако цели мужчины и женщины в подобном случае могут не совпадать.

«Не испытывает потребности жениться, так как влечение направлено не на женщин, не на семью», —объяснил специалист.

В заключение сексолог добавил, что каждый случай индивидуален. Некоторые признаки могут переплетаться между собой, образуя клубок из причин, отталкивающих мужчин от семьи и брака. По словам Кульгавчука, отношения должны быть человеку в радость, а иногда настоящее счастье — в свободе.

Ранее 5-tv.ru писал, почему 45-летний Батрутдинов до сих пор одинок. Телеведущая Тина Канделаки предположила, что комик не решается на ответственный шаг создания семьи из-за доброты и страха расстроить девушку. В своем Telegram-канале Канделаки написала, что Батрутдинов в силу характера не может определиться с «единственной», потому что не хочет «отказывать всем остальным».