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Явление протекает после болезни, но это не делает его более безопасным.

Фиброз легких может быть предвестником онкологии, а значит, такая ситуация возможна и у фигуриста Романа Костомарова. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал главный врач частной скорой помощи Лев Авербах. По словам собеседника, явление в принципе опасно множеством симптомов.

«Теоретически, да, но не факт. Хотя фиброз считают предраковым состоянием», — прокомментировал Авербах.

Он предположил, что у Костомарова «беда с организмом». Перед этим специалист говорил, что у мужчины вполне может быть и не сам фиброз, а что-то похожее на него. Тем более, что этот процесс происходит, со слов медика, после болезни. Однако у спортсмена, возможно, есть его симптомы, а именно, одышка и кашель. Кроме того, все может перерасти в дыхательную недостаточность.

Сейчас, по словам специалистов, у Костомарова наблюдается положительная динамика, он самостоятельно дышит, а функции его организма постепенно восстанавливаются. При этом врачи воздерживаются от прогнозов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая болезнь на самом деле может быть у Костомарова.