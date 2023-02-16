Не фиброз? Какая болезнь на самом деле может быть у Костомарова

Врач Авербах: У Костомарова может быть не фиброз

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Здоровье спортсмена сейчас обсуждается многими. Вокруг горячей темы много домыслов.

У фигуриста Романа Костомарова может быть не фиброз. Такое мнение выразил главный врач частной скорой помощи Лев Авербах в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. Собеседник отметил, что фиброз (разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений — Прим. ред.) происходит после болезни. При этом, у спортсмена, возможно, нечто похожее.

«Все зависит от размера, у него проявляются симптомы: одышка, кашель. Потом все может перейти в дыхательную недостаточность», — прокомментировал Авербах.

Он отметил, что чем больше разрастается фиброз, тем менее благоприятные прогнозы. До этого главврач «Коммунарки» Денис Проценко говорил, что у Костомарова наблюдается положительная динамика. В частности, звезда спорта начал самостоятельно дышать, и у него восстанавливаются функции почек. Однако специалист подчеркнул, что ситуация может меняться, поэтому давать какие-то определенные прогнозы не представляется возможным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему врачи не увезли Костомарова в операционную сразу.