Российские ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Севастополем

Фото: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry

Ситуацию прокомментировал губернатор региона Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над городом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем», — прокомментировал он случившееся.

Губернатор Севастополя добавил, что силы ВС РФ и противовоздушная оборона продолжают отбивать атаки. В заключение Развожаев обратился к местным жителям и попросил их сохранять спокойствие.

4 января губернатор города рассказывал о двух сбитых беспилотниках над морем недалеко от Севастополя. Тогда вражеские летательные аппараты были сбиты в районе Бельбека. В тот же день появилась информация о сбитом беспилотнике ВСУ в Воронежской области.

Украинская сторона направляет свои беспилотники не только на территории РФ, недавно белорусские пограничники перехватили разведывательный дрон ВСУ в Столинском районе. Он был оборудован камерой для слежки и имел карту памяти, материалы которой подтверждают цели его использования.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Брянской области система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ за утро.