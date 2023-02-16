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В рядах ВСУ участились случаи самострельства — солдаты ранят себя умышленно, чтобы покинуть передовую. Врачи не только латают им раны, но и помогают организовать побег.

Боевики киевского режима расстреливают своих же медицинских работников, которые вывозят из зоны СВО здоровых солдат ВСУ, симулирующих ранения. Об этом сайту URA.RU рассказал военный политолог и подполковник запаса Олег Иванников.

По словам эксперта, в его распоряжение попала информация о том, что врачи помогали самострелам ВСУ (умышленно ранившим себя солдатам — Прим. ред) покидать зону боевых действий за денежное вознаграждение. Он отметил, что украинские фельдшеры также организовывали побеги дезертирам на линии соприкосновения.

«Таких медиков расстреливали. Это тактика заградотрядов ВСУ, которые состоят из правого сектора. Она направлена прежде всего на устрашение медиков, которые под различными предлогами вывозят здоровых бойцов ВСУ, которые симулируют ранение, болезни», — прокомментировал подполковник запаса.

Иванников добавил, что среди бойцов ВСУ возросло число самострелов. По его словам, причина возникновения симулянтов в рядах украинской армии кроется в «панических настроениях». Он объяснил, что на боевой дух украинцев сильно влияют: сдачи городов, спасения архивов и вывозы документов из ранее подконтрольных Украине госучреждений.

«Видя все это, конечно, задействуют все свои возможности, чтобы покинуть место пресловутого сражения», — подчеркнул в заключение военный эксперт.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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