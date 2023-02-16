И следа не останется: как «снайперская» рота РФ танками сметает укрепрайоны ВСУ

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Военные трудятся без устали ради полного освобождения народа Донбасса. Киевский режим постепенно сдает позиции.

Российские танкисты в ходе спецоперации ведут прицельную борьбу с укрепрайонами противника. В очередном раунде противостояния экипаж танковой роты, которую прозвали снайперской, обрушивает меткие удары на окопы и склады ВСУ. За боевой работой понаблюдал военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Выехали с танкистами из района ожидания. Поступила задача — скопление живой силы противника. Есть несколько минут, чтобы выехать на закрытую огневую позицию, чтобы уничтожить цель. Погода непривычная для Запорожской области: снег идет, метель. Больше всего не позавидуешь механику-водителю.

Было уже точное попадание, и сейчас еще несколько снарядов осколочно-фугасных летят по тем же координатам. Теперь нужно отсюда побыстрее уйти, поскольку за этой танковой ротой неонацисты ведут охоту.

Больше пяти выстрелов танкисты обычно не делают, попадают обычно с третьего и уничтожают цель. После пяти снарядов стабильно летит ответка в 20–30 метрах.

Боец с позывным Академик отметил, что по одной цели могут работать и три танка. Кроме того, нередки случаи поддержки минометчиков. ДНР и ЛНР заявили об обострении ситуации в Донбассе 17 февраля 2022 года. Тогда же там объявили об эвакуации населения.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.