В Кургане полыхнула администрация — видео
Иван Обухов 16
Сильный пожар произошел в административном здании в Кургане
Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
Пострадавших — нет.
Пожарные смогли локализовать пожар в двухэтажном административном здании в Кургане.
«В настоящее время пожар удалось локализовать», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
С огнем боролись по повышенному рангу на площади. Площадь возгорания достигла 400 кв. метров. Пострадавших — нет.
На месте продолжают работать 60 человек и 19 единиц техники.