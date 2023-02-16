«Замотать» не получится: Россия требует от США расследования теракта на «Северных потоках»

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Посольство России предложило властям США доказать свою непричастность к случившемуся.

Спикер российского посольства в США Игорь Гиренко заявил, что официальная Москва расценивает взрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве актов международного терроризма.

«Российская сторона не позволит „замотать“ ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах», — сообщается в распространенном заявлении российского дипломата.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что американские власти не причастны к взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

В свою очередь, американский журналист и расследователь Сеймур Херш обвинил власти США в причастности к диверсии на «Северных потоках»: он обнародовал статью под названием «Как Америка уничтожила газопровод „Северный поток“».

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готовит спецзаседание Совбеза ООН по «Северным потокам».