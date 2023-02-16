Дарья Мороз появилась на публике с новым возлюбленным

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Кто же смог растопить сердце актрисы после развода с Константином Богомоловым?

Актриса Дарья Мороз появилась на светском мероприятии в компании аккордеониста Петра Дранга, чем подогрела слухи о новом романе. Артисты без стеснения обнимались и с нежностью смотрели друг на друга.

Кроме того, для публичного выхода они выбрали наряды, подходящие друг к другу по цвету, из-за чего еще больше гармонировали в кадре.

После развода с Константином Богомоловым Дарья Мороз пять лет была одинока. Сейчас она не торопится подтверждать или опровергать слухи о новых отношениях. Однако Дранга публично дарит ей букеты. К слову, актриса старше своего спутника на один год.

Подробности своей личной жизни 38-летний аккордеонист предпочитает скрывать. Известно лишь, что он еще ни разу не состоял в браке, в отличие от своей спутницы, у которой от брака остался еще и ребенок — 12-летняя дочь Анна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Мороз стала режиссером и приступила к съемкам сериала про секс.