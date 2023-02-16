«Вопрос решен»: Ольга Орлова выбрала необычную няню для новорожденной дочери

Фото: Instagram* / alexey.arestovich

Телеведущая недавно родила второго ребенка и активно делится в соцсетях подробностями своей изменившийся жизни.

Ольга Орлова, недавно вернувшаяся домой из роддома, рассказала, как решила вопрос с няней для новорожденной дочки. В соцсетях телеведущая опубликовала кадры, на которых ее домашний питомец смирно сидит возле детской кроватки и пристально наблюдает за ребенком.

«Вопрос с няней решен, я считаю», — пошутила Орлова.

Ольга Орлова показала, как домашние питомцы реагируют на ребенка. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

По ее словам, все домашние питомцы — четыре собаки и кот — положительно отреагировали на появление в доме малышки и всех новых предметов, которые появились вместе с ней.

Маленькая Аня уже получила свои первые подарки от близких друзей семьи — множество одежды, игрушек и даже украшение с бриллиантом. Всеми подробностями материнства Орлова регулярно делится в своем профиле. К слову, первые дни после родов телеведущая перенесла тяжело, однако сейчас чувствует себя гораздо лучше и планирует в ближайшие дни вернуться к работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько килограммов удалось скинуть Орловой после рождения ребенка.

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