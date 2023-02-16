Ржавевший в пустыне личный самолет Элвиса ушел с молотка

Старый самолет Элвиса Пресли продали на аукционе за 260 тысяч долларов

Фото, видео: Reuters / Cover Images; 5-tv.ru

Новый хозяин сделает из него музей для фанатов.

Личный самолет Элвиса Пресли ушел с молотка. В распоряжении нового хозяина теперь лайнер на восемь пассажиров.

Почти 40 лет он ржавел в пустыне — но интерьеры на удивление хорошо сохранились. В салоне — роскошные бархатные кресла. Отделка с позолотой. Санузел в мраморе. Уцелела даже бытовая техника 70-х: встроенный телевизор, видеоплеер, кассетный магнитофон и микроволновка.

Невероятно низкая стартовая цена в 100 тысяч долларов в ходе торгов удвоилась. Но это все равно гораздо скромнее ожиданий — король рок-н-ролла приобрел лайнер в четыре раза дороже — и пользовался им всего лишь год — перед своей смертью.

Новому владельцу еще предстоит вложиться в ремонт. Но в воздух машину уже не поднять — самолет станет экспонатом частной коллекции.