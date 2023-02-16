Докатались: туристический и детский кешбэки не вернутся в 2023 году

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Можно ли путешественникам рассчитывать на другие акции?

Кешбэк за путешествия по России и детский отдых в этом году вряд ли вернется. Как рассказали «Известиям» в Минэкономразвития, продлевать программу на этот год не планируют — поскольку это была временная мера поддержки. Однако не исключено, что кэшбэк станет адресной программой. Вернуть часть стоимости путевки смогут, например, семьи с финансовыми трудностями, а также участники спецоперации и их родственники.

В туриндустрии надеются, что решение не окончательное, и правительство еще рассмотрит возможность продления программы для всех россиян. Введенная в 2020-м мера позволила оживить рынок на внутренних направлениях-- благодаря кешбэку турпоток почти вернулся на допандемийный уровень.