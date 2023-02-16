Новый сервис «Подтвержденное фото» появился на «Госуслугах»

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Каким категориям граждан доступна новая опция и что для этого нужно?

Подтвердить возраст на кассе в магазине теперь можно с помощью госуслуг. Достаточно предъявить «подтвержденное фото» — такая опция появилась в официальном приложении сервиса.

Для этого понадобится смартфон с технологией NFС и загранпаспорт нового образца с биометрией. После того как снимок будет отсканирован, в приложении отобразиться соответствующая страница. Можно будет пользоваться в различных ситуациях, когда нужно сообщить или подтвердить личные данные.