Протестующие в Белграде требуют не принимать план ЕС по косовскому конфликту
Фото, видео: © РИА Новости / Александар Джорович; 5-tv.ru
Президент страны Александр Вучич уже назвал митингующих экстремистами.
В центре Белграда прошел многочисленный митинг против европейского плана в отношении Косова. Тысячи людей пришли к офису президента Сербии, чтобы призвать его отказаться от предложения Евросоюза.
Ранее в Брюсселе разработали схему, подразумевающую вступление Косова в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости края Белградом. Сербы считают это уступками Западу, на которые нельзя пойти.
«Это предложение даже не может обсуждаться. Косово и Метохия являются неотъемлемой частью Сербии, этот край — сердце и душа сербского народа. Если кому-то нужно забрать ваше сердце или душу, вас просто уже не будет», — отметила одна из местных жительниц.
Собравшиеся в центре Белграда также скандировали лозунги в поддержку России. Именно от Москвы там ждут инициатив по будущему для Косова и защиты Сербии на международном уровне.