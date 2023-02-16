Протестующие в Белграде требуют не принимать план ЕС по косовскому конфликту

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Президент страны Александр Вучич уже назвал митингующих экстремистами.

В центре Белграда прошел многочисленный митинг против европейского плана в отношении Косова. Тысячи людей пришли к офису президента Сербии, чтобы призвать его отказаться от предложения Евросоюза.

Ранее в Брюсселе разработали схему, подразумевающую вступление Косова в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости края Белградом. Сербы считают это уступками Западу, на которые нельзя пойти.

«Это предложение даже не может обсуждаться. Косово и Метохия являются неотъемлемой частью Сербии, этот край — сердце и душа сербского народа. Если кому-то нужно забрать ваше сердце или душу, вас просто уже не будет», — отметила одна из местных жительниц.

Собравшиеся в центре Белграда также скандировали лозунги в поддержку России. Именно от Москвы там ждут инициатив по будущему для Косова и защиты Сербии на международном уровне.