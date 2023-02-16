Наживались на горе: в Петербурге задержали «похоронных» мошенников Сегодня, 9:16 50 50 Четыре жителя Петербурга задержаны по делу о мошенничестве при организации похорон

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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