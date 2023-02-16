Около 40 человек погибли после падения автобуса в овраг в Панаме

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Погибло 39 человек и более 20 получили травмы.

На западе Панамы произошла авария, которую власти называют самой страшной в истории страны!

Водитель автобуса, который перевозил мигрантов, не вписался в поворот на узком участке трассы и на огромной скорости столкнулся с дорожным ограждением.

Детали тяжелой машины разлетелись на сотни метров. От автобуса практически ничего не осталось. 39 человек погибли на месте. 20 получили травмы, многие в больнице в критическом состоянии.