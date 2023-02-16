Российские бойцы отправили на дно катер с украинскими диверсантами — видео

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Артиллеристы ВС России из гаубиц Д-20 уничтожили катер украинских диверсантов на Днепре

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Боевики ВСУ предприняли новую попытку высадиться на левом берегу Днепра.

Российские артиллеристы помешали украинским диверсантам высадиться в Херсонской области.

Противник пытался форсировать водную преграду и закрепиться на левом берегу Днепра. Получив необходимые разведданные, наши расчеты тут же открыли огонь. За несколько залпов катер с десантом ВСУ был потоплен.

Это далеко не первая попытка украинских военных форсировать Днепр. Но всякий раз наши подразделения дают врагу решительный отпор.

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