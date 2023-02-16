Петербуржец погиб в ДТП на Гостилицком шоссе

Фото, видео: Виталий Невар / ТАСС; 5-tv.ru

Водитель сильно превысил скорость и вылетел в кювет.

Но прежде всего — о смертельной аварии на западе Петербурга.

Водитель легковушки сильно превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. От удара мужчина скончался на месте. В салоне находился еще один человек, он выжил.

Возможно, водитель не заметил изгиба трассы — участок шоссе, где произошло ДТП, практически не освещается.