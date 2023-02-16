Смертельное ДТП произошло в Петербурге — видео
113
Петербуржец погиб в ДТП на Гостилицком шоссе
Фото, видео: Виталий Невар / ТАСС; 5-tv.ru
Водитель сильно превысил скорость и вылетел в кювет.
Но прежде всего — о смертельной аварии на западе Петербурга.
Водитель легковушки сильно превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. От удара мужчина скончался на месте. В салоне находился еще один человек, он выжил.
Возможно, водитель не заметил изгиба трассы — участок шоссе, где произошло ДТП, практически не освещается.