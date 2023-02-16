«Выглядит неприятно»: сын Айзы попал в больницу после укуса ядовитого насекомого

Фото: Instagram* / aizalovesam

На днях Элвис должен был пойти в школу, но теперь с этим придется повременить.

Младший сын Айзы оказался в больнице из-за укуса насекомого на Бали. Об этом блогерша рассказала в социальных сетях. Сначала Элвис пожаловался на боли в ноге и ухе, а через несколько дней у него появился ожог в месте укуса насекомого.

«Похоже, его ужалил томкэт. Это насекомое, которое ползет по тебе и выплескивает яд, обжигающий кожу. Вот что было у него на третий день, как насекомое по нему прошлось. Выглядит неприятно. Думали, что пройдет, а оно воспалилось», — написала Айза под публикацией, на которой отчетливо виден волдырь на коже ребенка.

По планам Элвис должен был на днях отправиться в школу, но теперь с этим придется повременить.

К слову, недавно Айза поскандалила с бывшем мужем Гуфом из-за оплаты обучения их общего сына. Им удалось уладить конфликт и прийти к компромиссу. По словам Айзы, бывший супруг дал ей деньги на школу для Сэма.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза заступилась за жену Гуфа после оскорблений.

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