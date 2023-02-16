Ханна показала трогательное видео первой встречи дочери с новорожденной сестрой

Фото, видео: Instagram* / offi_hanna; 5-tv.ru

У четырехлетней Адрианы появилась младшая сестра. Как прошла их встреча?

Певица Ханна выписалась из роддома после рождения дочери. На выписку ее супруг Пашу приехал не один — четырехлетняя дочь Адриана, конечно, тоже захотела встретить маму с младшей сестрой. Трогательные кадры с выписки Ханна опубликовала в своем профиле в социальных сетях.

На видео Адриана трепетно обнимает и целует маленькую сестру, а счастливые родители стоят рядом.

«Когда я буду взрослой, я тоже такого же рожу — девочку или мальчика», — заявила Адриана.

Маленькая наследница ответственно подошла к такой важной встрече и перед сном даже помедитировала. Дом к встрече с новорожденной тоже подготовили — украсили всю комнату розовыми шарами, цветами и огромными светящимися буквами, сложенными во фразу «Girl» (девочка — Прим. ред.). К слову, имя ребенка супруги пока держат в тайне. Так же было и после рождения Адрианы — ее имя звездные родители скрывали на протяжении года.

Ханна и Пашу поженились в 2015 году, спустя пять лет после знакомства. Сейчас Пашу не только муж, но и продюсер для своей возлюбленной. О том, что пара ждет второго ребенка, стало известно только осенью. До этого Ханна старательно скрывала свое положение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ханна скрывала беременность.

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