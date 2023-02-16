Bloomberg: признание Германии о меньшем числе танков для Украины говорит о провале Запада

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

Переходя от слов к делу, западные союзники Украины называют все более скромные цифры поддержки режима в Киеве.

Признание властей ФРГ в том, что неонацистский режим в Киеве получит меньше танков, чем им было обещано, указывает на провал попытки укрепить положение украинских боевиков, пишет обозреватель Bloomberg Арне Делфс.

«Признание министра ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели», — заявил журналист.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Киев сможет рассчитывать только на половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух.

Еще раньше официальный Берлин объявил о намерении создать «танковый альянс», который смог бы дать националистам два батальона танков Leopard 2. Согласно немецкой военной доктрине, это означало бы отправку в зону конфликта порядка 90 боевых машин.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Ранее 5-tv.ru писал, что США отправили на Украину 60 БМП.