Русофобия? Правда ли Виторган не доверяет своих детей российским няням

Рита Миронова 18

Эммануила Виторгана осудили за поиск няни из Молдавии, Украины или Грузии

Русофобия? Правда ли Виторган не доверяет своих детей российским няням

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Российский актер ищет воспитательницу с одним обязательным условием — она должна быть иностранкой.

Народный артист России Эммануил Виторган попал под гнев интернет-пользователей после публикации объявления о поиске няни-иностранки.

«Срочно, кто знает хорошую няню. Приличного человека, до 50 лет. Из Молдавии, Украины, Грузии. Не обремененную семьей. Только с проживанием», — написал артист.

Интернет-пользователи тут же обрушились на него с критикой. Их возмутило, что няню из России в качестве варианта не рассматривают

«Русофобия»;

«А чем все вышеперечисленные лучше русской няни?»;

«Почему няню русскую не ищите?» — возмутились комментаторы.

Некоторые пользователи, напротив, поддержали Виторгана и предположили, что его друзья просто хотят помочь приезжему человеку с поиском работы.

В ответ на критику актер написал, что няню ищет не его семья, а семья его друзей. У самого Виторгана подрастают две дочки — двухлетняя Клара и трехлетняя Этель. Они появились на свет благодаря услугам суррогатной матери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын звезды «Дома-2» Кати Жужи попал в больницу с травмой головы из-за няни-иностранки.

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