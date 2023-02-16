Второй Чернобыль: США не могут справиться с техногенной катастрофой
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В США замалчивают крупнейшую химическую катастрофу в Огайо
Фото, видео: Reuters / NTSB; 5-tv.ru
Экологическое бедствие возникло из-за крушения поезда с химикатами.
За океаном сейчас набирает обороты техногенная катастрофа, которую уже окрестили вторым Чернобылем.
Пока рядовые американцы, задрав головы, искали в небе вражеские аэростаты — у них под носом их собственное правительство устроило такое, что может войти в историю не только США, но и всего человечества.
В штате Огайо потерпел крушение поезд со смертельно опасными химикатами, от которых уже гибнет все живое.
Чтобы узнать подробности, смотрите наш специальный репортаж.