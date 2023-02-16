На страже неба: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации и кадры боевых вылетов самолетов Су-30см и Су-35с ВКС России в ходе СВО.

Многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 мчатся на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника. Земля всего в каких-то пяти-семи метрах от корпуса. Для противника же этот маневр предельно внезапен: выныривая из-за деревьев, вертолет появляется словно из ниоткуда.

Четыре нажатия кнопки запуска ракет и НАРы — неуправляемые авиационные ракеты — очередью уходят в район позиций противника. До передовых окопов ВСУ здесь не более трех километров. Но НАРы направлены дальше — на вторую линию обороны противника, где наша разведка зафиксировала подозрительное движение колесной техники.

После удара — резкое снижение высоты. Разворот на 180 градусов. И в ближайшую лощину, между двух оврагов. Наземные подразделения украинских ПВО, в которых еще имеются зенитные комплексы западного производства, с особым остервенением охотятся за нашими ударными вертолетами. Но летчики подчеркивают — давно научились уходить из-под обстрелов противника. Помогает современная электронная начинка машин, бортовые комплексы обороны, и конечно, колоссальный опыт экипажей, наработанный за время проведения СВО.

График работы летчики ударных Ка-52, Ми-35 и Ми-28 называют скромно — плотный. Это значит — по несколько дневных или ночных вылетов за смену. При таком плотном графике машины находятся на аэродромах только для дозаправки и пополнения боезапаса. А экипажи — для получения новых задач.

Работа в смешанных группах — когда на задачу вылетают несколько вертолетов разных типов — распространенная тактика наших летчиков. Каждая машина играет здесь свою роль. Одни наносят удар, другие прикрывают. Военнослужащие говорят — могут в эфире промолчать весь полет. Экипажи сработались настолько, что понимают друг друга без слов. На уровне интуиции.

Также в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.