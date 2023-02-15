Захарова о выдворении из Эстонии организатора «Бессмертного полка»: «Обеление нацистских преступников»
Захарова прокомментировала выдворение из Эстонии организатора акции «Бессмертный полк»
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Эстонские власти обвинили Сергея Чаулина в «распространении враждебной пропаганды».
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказалась насчет выдворения из Эстонии организатора акции «Бессмертный полк» в этой стране Сергея Чаулина.
«Попытка этого человека, как и других представителей русскоязычного населения прибалтийской страны, отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти не принимаются в „демократической“ Эстонии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что власти прибалтийской республики аннулировали долгосрочный вид на жительство Сергея Чаулина и выслали его из страны.
Как сказала российский дипломат, националистические круги уже много лет насаждают извращенную интерпретацию трагедий двадцатого века. В первую очередь, такая политика по искажению исторической памяти направлена на поддержание в русофобии и обеление нацистских преступников, заключила Захарова.
Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова высмеяла траты режима Зеленского на годовщину СВО.