Рогов сообщил о стягивании ВСУ допрезервов на линию соприкосновения в Запорожской области

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Количество боевиков на линии соприкосновения увеличилось до 25 тысяч.

Боевики ВСУ перебрасывают оставшиеся резервы в Запорожской области — на линию боевого соприкосновения с российскими солдатами, рассказал РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«В течение менее недели количество боевиков ВСУ увеличилось примерно на пять тысяч», — рассказал Рогов.

Таким образом, на текущий момент численность украинских националистов на Запорожском направлении составляет порядка 25 тысяч человек.

«Это может быть подготовка к весеннему наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет наша армия», — отметил Рогов.

При этом чиновник добавил, что военнослужащие российской армии знают о перемещениях украинских радикалов: в регионе сооружены несколько линий эшелонированной обороны для недопущения прорыва ВСУ.

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