Инфаркты и инсульты: чем опасен недостаток воды в организме

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Суточная норма потребления жидкости до сих пор является предметом полемики.

Употребление необходимого количества воды относится к обязательным условиям поддержания здоровья. А вот регулярное обезвоживание способно привести к развитию хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Суточная норма потребления жидкости до сих пор является предметом полемики — эксперты ВОЗ подвергли сомнению известное утверждение о необходимости 2 л воды в день. Специалисты предлагают рассчитывать нужное количество в зависимости от веса по формуле: 1,5 л (на первые 20 кг веса) + 20 мл на каждый дополнительный килограмм.

Однако это ориентировочные цифры — следует полагаться на ощущения самого организма.

Недостаток воды в организме может вызвать:

слабость и вялость

головную боль

сухость в глазах

повышенный аппетит

боль в суставах и спине

Учащенное сердцебиение также может свидетельствовать о недостаточном количестве жидкости в организме — нагрузка на сердце увеличивается в связи с вязкостью крови.

А это — повышенный риск инсультов, инфарктов, тромбозов, варикозной болезни вен и геморроя.

Ухудшение внешнего вида, в частности состояния кожи и волос, тоже может быть следствием дефицита воды.