Вот мои документы: «Госуслуги» могут заменить россиянам паспорт

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Загрузить данные для получения QR-кода можно будет при помощи приложения «Госуслуги» на смартфоне и биометрического паспорта.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею применения цифрового паспорта. Минцифры выступило с предложением разработать цифровое удостоверение личности, которое можно будет использовать на смартфоне.

По словам главы министерства Максута Шадаева, паспорт можно разработать в виде специального QR-кода, который можно подтвердить через «Госуслуги». Технология уже в процессе разработки.

«Это работает очень просто: вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения „Госуслуг“ проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество», — объяснил Шадаев на заседании правительства.

Он также отметил, что подобные сервисы очень востребованы, но нужно ускорить их внедрение. Президента попросили разработать соответствующий указ до 1 мая.

«Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше <…> Нужно ускорить их внедрение», — ответил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия вошла в десятку лучших стран в сфере цифровизации.