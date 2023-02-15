Барбара Брыльска о жизни в российской провинции: «Мне страшно выходить из самолета»

Фото: Sergii Kharchenko / ТАСС

Польская актриса искренне считает, что за пределами Москвы — жизни нет.

Звезда картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска в очередной раз оскорбила россиян. Об этом сообщает StarHit.ru.

По ее словам, люди, живущие в России, страдают из-за высокопоставленных персон, которые занимаются дележом власти и всем уже давно нужно было понять, что жить в таком месте просто категорически нельзя.

Плюс ко всему, актриса заявила, что уровень жизни россиян является высоким лишь в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге, а в других местах ситуация является катастрофической.

«Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», — сказала Брыльска.

Кстати, до этого Барбара Брыльска уже выражалась негативно в сторону России. Прокомментировав новость об увольнении Лии Ахеджаковой из театра, она предложила коллеге «бежать из России, так там ей не дадут жить проклятые Богом люди».

Тем не менее, еще летом польская актриса ясно выражалась о том, что ей очень грустно от «отмены русской культуры». По ее словам, русский народ добрый и романтичный, а наша культура — огромна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Брыльска выразилась о запрете русской культуры за границей.