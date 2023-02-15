«Светлая память дяде Мише»: как знаменитости реагируют на смерть Михаила Овечкина
Звезды и спортсмены пишут слова соболезнования в связи со смертью отца Александра Овечкина
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Хоккеисты, блогеры, артисты. Все поддерживают семью Овечкиных в столь непростое время.
В связи со смертью отца российского хоккеиста Александра Овечкина Михаила, звезды российского шоу-бизнеса выражают свои соболезнования в личном блоге спортсмена.
В числе первых — певица Ольга Бузова, Гарик Харламов, Александр Ревва и Катя Лель.
«Мои искренние соболезнования! Светлая память Дяде Мише. Держись Саня», — написал футболист Денис Глушаков.
Также выразили слова поддержки и его коллеги — шведский хоккеист Карл Хагелин и американский хоккеист Джон Карлсон.
Канадский хоккеист Брукс Лайк также выразил свои соболезнования всей семье спортсмена.
Официальный аккаунт клуба «Вашингтон Кэпиталс» также выложил пост в честь отца хоккеиста.
«Это очень грустная новость. Мои соболезнования! Крепись Саня!», — написал рэпер T-Killah.
В числе первых блогеров — Субхан Мамедов. Он посоветовал Александру Овечкину держаться.
Сегодня, 15 февраля, стало известно о том, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни. Вчера Александр срочно вылетел в Россию, чтобы успеть к отцу.
В процессе обследования у Михаила Овечкина были выявлены новообразования. Врачи приняли решение о его переводе в профильную больницу. 14 февраля стало известно, что Александр Овечкин отложил дела и вылетел ближайшим рейсом к 71-летнему отцу. Спортсмен успел попрощаться с родственником.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Александр Овечкин прокомментировал смерть отца.