Менеджер Началовой ответила на слухи о сходстве ситуации Костомарова с трагедией певицы

Пиар-менеджер Юлии Началовой против сравнения трагедии артистки с ситуацией с Костомаровым

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Почему врачи не смогли спасти артистку и какое будущее ждет спортсмена, который за жизнь которого борются уже несколько суток?

Бывший пиар-агент ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой Анна Исаева жестко ответила всем, кто сравнивает трагедию артистки и фигуриста Романа Костомарова. Об этом она написала в своем личном блоге.

По словам женщины, поклонникам артистов и всем небезразличным лучше правильно тратить свое время. Например, пойти в храм, попросить и молить о здравии любимого всеми чемпиона, сходить на ледовое шоу, организованное в поддержку Романа, или помогать его команде в каких-то инициативах, поддерживать семью и проявлять позицию.

«Какая же бесконечная тема обсуждать чужое горе. Чужое несчастье. Чужие жизни. Соболезнуя или нет, выполняя свою работу или просто любопытствуя, удовлетворяя животный интерес, каждый из нас несет в этот мир добро или зло, зависть или искренность, безразличие или крайнее сочувствие», — написала Исаева.

Менеджер Началовой также добавила, что нельзя ни в коем случае соизмерять степени несчастья двух судеб.

«Это целая чья-то жизнь и есть близкие, в душе которых каждое слово отзывается набатом. Не позволяйте себе распущенности в отношении чужой беды», — написала она.

В конце Анна Исаева добавила слова в поддержку здоровья Романа Костомарова и посоветовала надеется на чудо.

Юлию Началову экстренно госпитализировали 11 марта 2019 года. Причиной стало обострение подагры, сильный скачок уровня сахара в крови и образовавшаяся гангрена на ноге. Певица находилась в тяжелом состоянии, через два дня ее ввели в кому. Врачи усиленно лечили артистку антибиотиками, однако это не помогало. 16 марта Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как новость о смерти матери повергла дочь Началовой в истерику.