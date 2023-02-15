Это реально? Схема спасения человека при фиброзе легкого

Биохакер Тучина: спасти человека при фиброзе легкого, как у Костомарова, можно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonathan Carlile; 5-tv.ru

Иногда человек вообще не может определить, что у него опасное состояние. Как избежать этого?

Состояние знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова после операции на кистях рук остается нестабильным. Врачи диагностировали у пациента фиброз легкого. О том, как можно спасти человека при фиброзе и что делать, чтобы избежать этой болезни, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала врач-терапевт, биохакер и эксперт по системному оздоровлению Анжелика Тучина.

По ее словам, если вовремя лечить пневмонию, то исход всегда будет благоприятным. Однако, если пациент поздно обратился за медицинской помощью, у него есть какие-то хронические болезни, которые он не лечил, или агрессивная флора, которая попала в легкое, то фиброз вполне может образоваться.

«Это защитная реакция организма от воспалительного процесса. На этом месте, по сути, появляется рубец и нет никакой функции. Легкое в этом месте не дышит и не кровоснабжается. Главная задача врача в этом случае — вылечить то легкое, которое еще здоровое, чтобы именно это легкое взяло на себя всю функцию», — говорит врач.

Также эксперт предупредила о последствиях после фиброза.

«Если он маленького объема, то человек чаще всего даже не заметит, что у него есть какая-то проблема, потому что здоровое легкое возьмет на себя всю задачу. Но, если этот фиброз распространяется больше, чем на одну треть легкого, то это может провоцировать дыхательную недостаточность», — продолжает Тучина.

По ее словам, сердце человека может даже остановиться из-за нарушения ритма.

Самая важная задача для человека — это профилактика фиброза.

Что нужно делать:

вовремя обращаться к врачу

лечить свои хронические болезни

активно двигаться

делать дыхательные упражнения

Врач также посоветовала тем, кто перенес заболевания легкого, наблюдаться у терапевта в течение года и раз в три месяца делать рентген.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем опасен фиброз легких у Костомарова.