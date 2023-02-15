Вооруженные луками и стрелами папуасы захватили самолет в Индонезии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Helen Von Sternberg; 5-tv.ru

Пилота борта взяли в заложники.

В Индонезии вооруженные луками и стрелами папуасы захватили самолет. Судно сожгли, а пилота из Новой Зеландии захватили в заложники.

Позже Национальная освободительная армия Западного Папуа опубликовала фотографии, на которых летчик стоит в окружении своих похитителей, вооруженных не только луками, но и огнестрельным оружием. Сепаратисты заявили, что освободят пилота только после того, как Индонезия признает независимость папуасов.