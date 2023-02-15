Оснований — нет: Швейцария отказалась отдавать Украине российские деньги
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Минюст Швейцарии не увидел юридических оснований для передачи Украине активов России
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sascha Steinach; 5-tv.ru
Кроме того, такое действие противоречит конституции Швейцарии.
В Швейцарии сегодня внезапно признали, что никаких юридических оснований для передачи Украине частных российских активов — нет. Об этом заявили в минюсте страны.
В Берне отметили, что правовой основы для конфискации этих средств — а это 8 миллиардов долларов — просто не существует.
Более того, это прямо противоречит конституции Швейцарии.