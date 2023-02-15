Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Последние несколько дней мужчина провел в больнице.

Умер отец хоккеиста Александра Овечкина. Последние несколько дней мужчина провел в больнице. Ему был 71 год. Информацию подтвердил лично спортсмен, опубликовав пост в социальной сети.

Александр поблагодарил фанатов за поддержку и разместил фотографии папы с дружной семьей, где все хорошо и ничто не предвещает беды.

«Сегодня не стало моего отца… я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», — заключил хоккеист.

Александр Овечкин сообщил о смерти отца. Instagram* / aleksandrovechkinofficial

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в процессе обследования у Михаила Овечкина были выявлены новообразования. Врачи приняли решение о его переводе в профильную больницу. 14 февраля стало известно, что Александр Овечкин отложил дела и вылетел ближайшим рейсом к 71-летнему отцу. Спортсмен успел попрощаться с родственником.

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