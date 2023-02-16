Конвейер смерти: США отправили на Украину 60 БМП
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Первая партия американских БМП Bradley для ВСУ прибыла на грузовом судне в Германию
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maj. Allan Laggui / U.S Army; 5-tv.ru
Среди европейских союзников киевского режима, тем временем, согласия нет.
Американцы отправили Украине новую партию военной помощи. Десятки боевых машин пехоты и еще три сотни единиц другой техники заметили в немецком порту. Уже скоро все это окажется на передовой.
При этом, среди европейских союзников Киева — согласия нет. Дания и Нидерланды не хотят отдавать свои танки «Леопард», и только Германия пока держит данное Киеву слово. Хотя, от планов по передаче Украине истребителей отказались даже в Берлине.
Министр обороны Германии заявил, что этот вопрос сейчас не в центре внимания.
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