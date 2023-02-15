Только вперед! О положении российских войск под Кременной в ЛНР
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Полторанин опубликовал видеокадры продвижения войск ВС России под Кременной в ЛНР
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Бойцы российской армии постепенно, но неуклонно продолжают освобождать от украинских боевиков территории народной республики.
Ожесточенные бои сейчас идут под Кременной.
Российские войска шаг за шагом отодвигают боевиков, отвоевывая территорию Кременского заповедника.
Украинские подразделения несут тяжелые потери. Наши штурмовые отряды поддерживает артиллерия.
На передовой работает Алексей Полторанин. Смотрите его репортаж.